A casa caiu | Falta de drenagem em pavimentação asfáltica provoca prejuízos para moradores do setor Canaã em Gurupi

Localizado próximo ao Centro de Gurupi moradores do Setor Canaã têm enfrentado problemas como abertura de ruas em cima de várias minas de água relacionado ao lençol freático, conforme já foi mostrado pelo Portal Atitude a quase quatro anos e neste final de semana moradores enfrentaram o problema na Rua C 21 pavimentada às vésperas da eleição sem receber macrodrenagem para escoar águas pluviais. O mesmo problema se repete em vários setores entre eles em outros pontos do Canaã, Nova Fronteira, Altos dos Buritis e na Rua Zulmira no setor Cajueiro.

por Wesley Silas

A próxima gestora de Gurupi receberá a chave do município com um sério problema estrutural e caro, a exemplo da falta de obras de drenagem de águas pluviais como aconteceu no início deste mês quando as águas da chuva invadiram a construção de um shopping Center provocando prejuízo de R$ 300 mil e enchentes no Mutuca que se encontra com bueiros obstruídos e não tem condições de receber as enxurradas vindas de vários setores e do centro da cidade. No caso deste empreendimento avaliado em mais de R$ 25 milhões, a prefeitura por meio da Diretoria de Meio Ambiente autorizou as obras, mas não deu condições e segurança para os empreendedores.

Estragos no Setor Canaã

Neste final de semana uma casa caiu no setor Canaã por não suportar a força da água depois que a Prefeitura recentemente pavimentou a rua sem micro ou macrodrenagem para retirar as águas pluviais da via público, provocando pontos de alagamento e prejuízo com a queda de muros e desabamento de uma casa, conforme mostra o vídeo gravado por um morador.

Setor Altos dos Buritis

Conforme o morador do setor Altos dos Buritis, Alessandro de Souza, na chuva do dia 13 de novembro a falta de drenagem fez com que a água da chuva invadisse várias casas. “Entrou muita água nas casas, derrubou muros e os moradores tiveram prejuízos”, disse.

Centro de Gurupi

Outro problema que vem se arrastando de gestão para gestão são as obstruções dos bueiros da microdrenagem da Avenida Goiás que dão acessos a macrodrenagem construída há mais de 30 anos no centro da Avenida Goiás para despejar as águas das chuvas no córrego Pouso do Meio, que enfrenta o mesmo problema do córrego Mutuca devido os bueiros não suportarem a grande quantidade de água.