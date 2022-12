O deputado estadual Zé Roberto Lula (PT), que apresentou Projeto de Lei (PL) para concessão de título de Cidadão Tocantinense, na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) nesta terça-feira, 20. O deputado também apresentou PL para proibir, que o estado contrate com empresas, que financiaram ações ilegais durante as eleições no estado. A justificativa apresentada pelo parlamentar seria o reconhecimento pelo trabalho em favor da democracia brasileira.

“Este é um ato de agradecimento a todo o trabalho que esse cidadão fez para garantir a eleição do nosso país, então apresento Projeto de Lei que concede título de Cidadão Tocantinense ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes, o famoso Xandão que conseguiu parar os milicianos e garantiu a eleição”, destacou Zé Roberto.

Sem contratação

Outro PL apresentado pelo deputado foi no sentido de proibir a contratação de empresas condenadas por crime eleitoral pelo estado do Tocantins. “Essa é a primeira eleição, que centenas de empresários e empresas cometeram crimes na tentativa de eleger o fascismo. O Tocantins foi o estado que, proporcionalmente, teve mais denúncias e mais empresas estão respondendo pelo crime de coação e diversos outros que aconteceram no período eleitoral. Por isso apresentou o PL para coibir a contratação daqueles que atentaram contra a democracia”, afirmou o deputado.