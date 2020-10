Zé Augusto vai implantar “Prefeitura Itinerante” e descentralizar serviços aos moradores de Peixe

Levar as ações do Poder Público Municipal para mais perto das pessoas é um dos compromissos que o candidato à reeleição por Peixe, Zé Augusto (DEM), firma em Plano de Governo. Com o projeto “Prefeitura Itinerante”, os serviços dos órgãos municipais serão descentralizados para todos os locais do município, atendendo tanto quem mora na área urbana quanto rural.

Por Redação

“Queremos fazer com que nossa Gestão esteja ainda mais próxima e presente na vida das pessoas. Com o “Prefeitura Itinerante”, vamos continuar visitando in loco a comunidade para melhor entender seus problemas. A população será incluída na elaboração do orçamento participativo”, afirmou Zé Augusto.

O projeto prevê oferecer serviços como atendimento médico, odontológico, aferição de pressão arterial, atividades esportivas, culturais, educacionais, corte de cabelos, palestras entre outras ações.

“Vamos escolher uma data específica dentro do mês para, junto com nossos secretários e suas equipes, levar esses atendimentos às famílias, principalmente as que moram em locais na zona rural”, assegurou.

Zé Augusto destacou que, dentre as ações que serão executadas, os atendimentos na área da Saúde devem ser os mais procurados. “Avançamos muito no sistema de saúde municipal, por isso, agora temos que pensar a saúde também de forma preventiva. E o “Prefeitura Itinerante” vai proporcionar esse diagnóstico precoce e assertivo, reduzindo os registros de doenças graves e garantindo mais qualidade de vida aos nossos cidadãos”, concluiu.