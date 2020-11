Zé Augusto se compromete em ampliar atendimento médico-odontológico em todas as Unidades Básicas de Saúde de Peixe

Manter e ampliar o atendimento médico-odontológico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Peixe é um dos compromissos do candidato à reeleição, Zé Augusto (DEM), firmados em seu Plano de Governo para a área da saúde.

Por Redação

“A atenção básica é de fundamental importância para o primeiro atendimento e contato com as pessoas. Por isso é preciso não apenas manter o bom trabalho que estamos fazendo, mas também ampliar nossa rede para que todo cidadão continue tendo um atendimento digno na nossa rede de saúde municipal”, garantiu Zé Augusto.

Para ampliar as unidades, Zé Augusto vai realizar estudo detalhado de demanda dos serviços e atendimentos, com a garantia de que nenhuma unidade de saúde existente será fechada, encaminhando-se para a cobertura de 100% da população de Peixe.

“Vamos também manter o planejamento e implementar a reestruturação e readequação das UBS para melhor atender a população, além de continuar oferecendo boas condições e melhores instalações”, assegurou.

Atendimento Amplo e de Qualidade

Uma nova Gestão de Zé Augusto é garantia de que a Prefeitura vai manter profissionais qualificados nas UBS e incluir outros, como Psicólogo, Fisioterapeuta, Nutricionista e Educador Físico, consolidando as equipes multiprofissionais permanentes (médico, enfermeiro, odontólogo, técnico em enfermagem e auxiliar de consultório de odontologia) e incluindo os demais por meio de visitas agendadas às unidades de saúde.

A Gestão de Zé Augusto também vai instituir o “Ponto de Regulação”, uma organização funcional nas UBS, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, destinada a marcação de exames mais complexos (realizados no hospital ou em outras cidades), evitando filas e transtornos à população, tornando as UBS diretamente responsáveis pelo fluxo do sistema de saúde da cidade e zona rural.

“Vamos ainda manter e melhorar a coleta de material para exames laboratoriais nas UBS, como sangue, urina e fezes, facilitando o atendimento médico e a vida dos pacientes, principalmente os pertencentes à zona rural e implantar convênios para tratamento e acompanhamento dos pacientes psiquiátricos e dependentes químicos do município, buscando dignidade e humanização no atendimento destes pacientes e conforto aos familiares”, frisou.

Saúde Itinerante na Zona Rural

Os moradores da Zona Rural de Peixe também contarão com o anúncio de melhorias na área da Saúde. Zé Augusto vai criar o programa “Saúde Itinerante”, que visitará localidades desprovidas de unidades de saúde na zona rural do município, e disponibilizar uma ambulância básica a todos os distritos do município (Vila São Miguel, Lagoa do Romão, Novo Nilo, Entroncamento do Jaú e Vila Quixaba), para transporte de pacientes em casos de urgência e emergência.

Valorização dos servidores

Para que as Unidades Básicas de Saúde possam oferecer um atendimento cada vez melhor aos pacientes, a Gestão de Zé Augusto vai implementar mais ações de valorização aos servidores, com capacitação e remuneração adequadas para que desempenhem bem seu papel.

“Iremos também proporcionar melhores condições de trabalho para os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Endemias, oferecendo capacitação contínua e, sempre, chamando-os para o diálogo, pois são eles os conhecedores da realidade da saúde no município”, afirmou.

Zé Augusto também garantiu que vai garantir transporte adequado para as equipes de saúde, tanto na cidade quanto na zona rural, já que as visitas domiciliares são prioridade das equipes.