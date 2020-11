Zé Augusto agradece confiança da população de Peixe e destaca que verdade vai vencer a mentira

A poucos dias para a eleição, Zé Augusto (DEM), agradeceu o apoio popular que tem recebido em sua candidatura à reeleição pela Prefeitura de Peixe. “Renovamos o nosso compromisso com a comunidade de Peixe de realizar e fazer aqui a campanha mais limpa e honrosa da nossa história. Contamos com a colaboração de todos e a vitória neste domingo”, disse.

da redação

Na reta final da campanha, Zé Augusto agradeceu o carinho que tem recebido da população de Peixe. “Sei que isso se deve ao fato da forma respeitosa como nós estamos fazendo política. Estamos respeitando, inclusive, nossos adversários e seus familiares. Fizemos isso durante toda a campanha, e não seria agora que iríamos utilizar de subterfúgios, de vídeos maldosos e de mentiras apresentadas para ferir qualquer um dos nossos adversários”, assegurou.

O reflexo do respeito ao eleitor fez com que Zé Augusto liderasse de ponta a ponta às pesquisas. No último levantamento feito pelo Instituto Promotion/Jornal Stylo, divulgado no dia 8 de novembro, ele disparou e chegou a 46,28% das intenções de voto, abrindo vantagem de 26 pontos sobre o segundo colocado.

“O comparativo entre a primeira e a segunda rodada da Pesquisa Promotion/Jornal Stylo mostra que ao longo dessa caminhada nós estamos conquistando mais apoio. Estou muito grato pela confiança de cada peixense”, comemorou.

Desde o final de setembro, quando iniciou a campanha política, Zé Augusto apresentou propostas importantes para os próximos quatro anos. Com uma Gestão reconhecida pelo trabalho feito na área da Saúde, principalmente durante a pandemia da Covid-19, ele assegurou que, com a proximidade de uma vacina, é hora também de pensar no pós-pandemia, assegurando apoio às empresas, ao turismo, e principalmente às pessoas, com o aquecimento da economia para a geração de emprego e renda.

“Esse é o nosso jeito sério de trabalhar e de respeitar as pessoas. Caminhamos por toda a cidade, reunimos importantes apoios em torno do nosso projeto, e é por isso que o eleitor vai se sentir seguro em nos dar novamente a oportunidade de governar Peixe pelos próximos quatro anos. Garanto que faremos um trabalho ainda melhor do que foi feito na nossa primeira Gestão”, garantiu.

Apoio Popular

Durante os últimos meses, diversos moradores de Peixe demonstraram apoio à campanha de Zé Augusto. É o caso de Adevilson, conhecido como Dedé do Bar. “Moro aqui há mais de 20 anos, e hoje agradeço ao Zé Augusto por a gente ter calçada e asfalto no nosso setor. Antes, era só poeira e lama. Por isso, estou com Zé Augusto”, afirmou.

Dona Maria Neuza Santos destacou que Peixe se transformou com a Gestão de Zé Augusto. “Só no setor Aeroporto, eu moro há mais de 15 anos. A Gestão dele trouxe o asfalto, e agora estamos sem poeira. Todo mês eu preciso ir no hospital e lá é muito bom também. Por isso, que eu voto em você, Zé Augusto”, assegurou.

Dr. Norton Ferreira disse que não havia apoiado Zé Augusto na eleição anterior, mas que diante do progresso que sua administração trouxe para Peixe, seu apoio agora é para ele. “Hoje, nós temos asfalto, várias e várias construções novas estão surgindo por aqui e vai melhorar ainda mais. Na primeira administração dele, digo primeira porque acredito que ele será reeleito, foi dessa forma, com esse ímpeto, com esse progresso todo. Eu confio que na segunda gestão, o progresso será ainda maior”, afirmou.

“Está chegando a hora de confirmar o melhor para Peixe. Peixe está se transformando na cidade que queremos. Conto com o apoio dos peixenses para continuarmos a escrever essa história de sucesso. Dia 15 de novembro é número 25, para nosso município seguir em frente”, finalizou Zé Augusto.