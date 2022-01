O pré-candidato ao governo do estado, Laurez Moreira, informou nesta sexta-feira (14) que estará realizando o lançamento do Projeto Laurez pelo Tocantins.

por Régis Caio

“Apresentaremos o maior projeto de consulta popular já realizado no estado. Nossa pré-candidatura vai percorrer o Tocantins para ouvir as pessoas. Estaremos nas 40 principais cidades colhendo sugestões para a elaboração do nosso plano de governo, que apresentaremos no momento certo. Um plano construído com a participação efetiva dos tocantinenses”, disse o pré-candidato.

O evento será no Hotel Girassol Plaza em Palmas em data ainda indefinida.