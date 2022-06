O ex-vereador de Gurupi Wendel Gomides (Cidadania) confirmou que vai disputar uma vaga na Assembleia Legislativa e que logo estará percorrendo alguns municípios do sul do Tocantins levando sua pré-candidatura.

Da redação

“Recebi o convide do nosso presidente estadual do Cidadania, Deputado Eduardo do Dertins, e gostei do projeto do partido que planeja fazer de dois a três deputados. Estou na expectativa boa de massificar minha pré-candidatura para representar o sul do Tocantins”, disse Wendel.