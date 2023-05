da redação

Ciente da realidade do Tocantins, no que se refere a tecnologia, o governador Wanderlei Barbosa ressaltou na abertura do encontro a necessidade de representar o Estado no evento internacional, pontuando o quanto as inovações podem ser pensadas e adaptadas de acordo com pautas pertinentes à gestão pública. “Viemos para este compromisso buscando levar tecnologia para o Tocantins. Acompanhando as palestras, podemos ter uma noção do que de fato queremos, e afirmamos que além de pensar na modernidade, pensamos também em outras áreas que ganham com tudo isso, como por exemplo, o meio ambiente. Isso pode ocorrer com redução do uso de papel nas repartições públicas do Estado”, pontuou o Governador, analisando a possibilidade de digitalizar serviços burocráticos para o público interno e externo do Estado.

Estônia referência digital

A Estônia é conhecida mundialmente por sua experiência em governo digital, sendo considerada um exemplo de sucesso na implantação de sistemas eletrônicos para a prestação de serviços públicos e transações on-line no setor público. O país do norte europeu concentra atenção de vários países do globo por conta de inúmeras realizações, como seu ecossistema de governo digital que oferece 99% dos serviços públicos on-line, o sistema tributário mais competitivo do mundo pelo nono ano consecutivo (OCDE), o melhor sistema educacional do mundo ocidental e a maior quantidade de startups unicórnio (empresas de tecnologia privadas avaliadas em mais de um bilhão de dólares antes de abrir seu capital em bolsas de valores) per capita na Europa.

Após o primeiro compromisso que ocorreu nesse domingo, 28, a equipe do Governo do Tocantins segue um cronograma de programação nesta segunda-feira, 29, com palestra e-Estônia “O país mais digital do mundo na prática”. Depois, realiza visita ao Ülemiste (o bairro inteligente estoniano), a Prefeitura de Tallinn (na perspectiva da gestão pública e empresarial) e também o Centro de Cibersegurança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O embaixador do Brasil na Estônia, José Antônio Piras, destacou a necessidade de discussões sobre as adaptações tecnológicas, sobretudo nas melhorias e celeridade de serviços, além da redução de gastos. “Vários eventos são realizados sobre a temática e isso ajuda muito a potencializar as tecnologias em repartições públicas, fomentando o PIB de vários países”, pontua.

Para Joosep Vimm, político local da Estônia, a participação do Brasil no evento mostra o quanto é necessário o intercâmbio entre países, principalmente quando se apresentam as propostas e os feitos da Estônia no âmbito da digitalização. “Construímos um país digital há 30 anos e sabemos que isso não se limita apenas à administração estadual, mas beneficia o povo e facilita a vida das pessoas. Fico feliz em dividir a nossa experiência, o que já fizemos, ajudando agora os outros a estar no mesmo patamar”, frisou Joosep.

E-Governance Conference

O The E-Governance Conference é um evento anual organizado pela e-GovernanceAcademy desde 2015. É apoiado pelo Ministério das Relações Exteriores da Estônia e co-financiado pelos fundos de cooperação para o desenvolvimento e ajuda humanitária.

Os principais temas abordados durante a imersão são: Governo Digital, Serviços Públicos Digitais, Identidade Digital, Portal do Cidadão, Interoperabilidade, Cibersegurança, Inteligência Artificial e inovações no Setor Governamental.

