Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

Natividade é o nome da cidade mais antiga do Tocantins e também onde a festa começou a ser celebrada no Estado. Por causa da data, as igrejas católicas de Natividade fazem novena, missas, batizados, festejos entre outras atividades.

Na ocasião, o governador reforçou que a fé e gratidão à Nossa Senhora de Natividade atrai centenas de fiéis. “Eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui sempre. E hoje eu rogo a nossa senhora que abençoe todos os nativitanos e tocantinenses”, concluiu.

Wanderlei Barbosa (Republicanos) também participou da missa campal da tradicional romaria da padroeira de Arraias, Nossa Senhora dos Remédios.

O governador afirmou que a missa é uma das maiores manifestações religiosas e culturais do nosso Estado. “A festa da Padroeira em Arraias é prestigiada por centenas de pessoas e celebrada por padres e comunidades de toda a região sudeste, também de Goiás e dos municípios vizinhos. Um verdadeiro ato de devoção”, pontuou.