Por Redação

A agenda deste último sábado (20) do governador e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), seu candidato a vice, Laurez Moreira (PDT), e da candidata ao senado, professora Dorinha (UB), finalizou em Sítio Novo, no lançamento da campanha para deputado estadual do candidato Jair Farias. O encontro, avaliado como um dos maiores realizados na cidade, reuniu milhares de pessoas.

O governador e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa, reforçou a sua fala sobre fazer um mandato participativo e para o povo.

A candidata ao senado, professora Dorinha, também reafirmou o seu compromisso com a comunidade tocantinense.

O candidato a vice-governador, Laurez, falou da sua alegria em ver tanto apoio à chapa União pelo Tocantins.

“É uma grande alegria ver tanta gente apoiando o nosso projeto, de norte a sul do estado a energia é positiva, a alegria é contagiante. Esse é o gás que nos impulsiona a querer trabalhar mais e melhor pelos tocantinenses. Parabenizo o nosso companheiro, Jair Farias, e desejo muito sucesso nesta caminhada, porque o nosso objetivo é o mesmo, servir o povo”, declarou.

O evento foi realizado na Praça da Corina, centro da cidade de Sítio Novo do Tocantins.

Abertura da EXPOAN, em Ananás

A agenda deste sábado (20), iniciou em Ananás, cidade tocantinense da região do Bico do Papagaio, com a abertura da Exposição Agropecuária de Ananás (EXPOAN), evento cultural e um dos mais tradicionais do Bico do Papagaio.

O candidato a vice-governador, Laurez Moreira, ressaltou a força das tradições tocantinenses e parabenizou a comunidade de Ananás pela bela festa. “Os tocantinenses são tradicionais e a prova disso são tantos movimentos e eventos culturais que são realizados de norte a sul do estado, como aqui em Ananás. É uma alegria participar da retomada dessa festa, pós pandemia, e ver a união do povo, toda essa alegria e receptividade. A cultura é importantíssima e precisamos mostrar o seu valor e a sua força”, ressaltou.

A abertura da EXPOAN foi marcada pela cavalgada, que contou com centenas de cavaleiros demonstrando o apego à tradição.

Sexta (19), em Palmas

_Força da mulher tocantinense é ressaltada durante o evento Rosas pelo Tocantins_

Wanderlei, Laurez e Dorinha participaram do encontro de líderes femininas, que teve como objetivo debater sobre a igualdade, os direitos e a participação das mulheres na política tocantinense.

Na ocasião, as líderes do movimento Rosas pelo Tocantins apresentaram uma carta de compromisso, que foi ratificada pelo governador Wanderlei, firmando o compromisso de igualdade, proteção e cuidado com todas as mulheres do estado.

“É com muita alegria que estou aqui para firmar esse compromisso com as mulheres do Tocantins. Neste ato, eu Wanderlei Barbosa, se for eleito governador do estado do Tocantins, para o compromisso de criar a Secretaria de Estado da Mulher; o Centro de Capacitação e Empoderamento da Mulher; e construir o primeiro Hospital da Mulher do Tocantins”, declarou o governador Wanderlei.

O encontro, realizado na noite desta última sexta-feira, 19, no prédio da antiga Câmara Municipal de Palmas, contou com a presença massiva de mulheres, centenas de lideranças, apoiadores e correligionários.

Lançamento de campanhas

Após o encontro Rosas pelo Tocantins, os líderes da chapa “União Pelo Tocantins” finalizaram a agenda no lançamento das campanhas dos candidatos Gil Barison (UB), a deputado federal, e de Kassyo Fernando (PSDB), a deputado estadual. O evento foi realizado no Crystal Hall, em Palmas.