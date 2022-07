por Wesley Silas

Nesta quarta-feira, dia 27, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, virá ao Tocantins para prestigiar o evento de consolidação da aliança entre o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PDT), e a deputada Federal e pré-candidata ao senado Professora Dorinha (União Brasil). O grande evento Aliança pelo Tocantins acontecerá às 19h, no Clube da CAIXA, em Gurupi (TO).

A vinda de Carlos Lupi ao Tocantins mostra a força do apoio dado pelo PDT ao grupo do pré-candidato ao governo do Tocantins, Wanderlei Barbosa, nas eleições de 2022. O encontro consolidará a parceria de Wanderlei Barbosa, Laurez Moreira e Professora Dorinha em prol de um Tocantins melhor para todos.

Também estarão presentes as principais lideranças políticas e gestores do Estado, apoiadores do governador Wanderlei Barbosa, de Laurez Moreira e da Professora Dorinha.

Grupos divididos…

Com a consolidação da aliança com o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PDT), terá o desafio de atrair novas lideranças ou de repatriar ex-aliados e hoje estão nos grupos da prefeita Josi Nunes (PL), que deverá apoiar a pré-candidatura de Ronaldo Dimas ao governo ou no grupo Stival – ligados ao PSB comandado no Estado pelo ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha e ao PSD com Eduardo Fortes que encontra-se no grupo do senador Irajá Abreu que apoia a pré-candidatura do deputado federal Osires Damaso (PSC) ao governo do Tocantins.