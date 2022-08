Por Redação

Na tarde desta segunda-feira, 08, o governador do estado e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos) e o presidente do PDT no Tocantins e candidato a vice-governador, Laurez Moreira, estiveram em Paraíso do Tocantins, reunidos com o ex-governador e ex-prefeito da cidade, Moisés Avelino (MDB), conversando sobre a atual conjuntura política tocantinense.

O governador e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa, destacou a importância de Moisés Avelino como político que, com sua experiência e conhecimento, contribuiu e vai continuar contribuindo muito ainda para o desenvolvimento do Tocantins.

O encontro, para Laurez, foi importante principalmente pelo legado do ex-governador e sua vasta experiência como gestor público.

“É sempre uma alegria estar ao lado desse grande líder, Moisés Avelino, que já foi governador do nosso Tocantins, deputado e prefeito dessa bela cidade, Paraíso do Tocantins. O seu legado é exemplo para todos nós. É sempre uma honra poder ouvi-lo”, declarou.

Desta visita de cortesia também participaram o candidato a deputado federal, Osires Damaso; o candidato a deputado estadual, Nilton Franco; e o presidente do Diretório Municipal do MDB, Alípio Barbosa.

Após a visita ao ex-governador, Wanderlei Barbosa e Laurez visitaram outras lideranças paraisenses, apresentando a aliança que se consolida para as eleições deste ano.