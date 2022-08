Da redação

Ao lado do governador e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), o presidente do PDT/TO e candidato a vice-governador, Laurez Moreira, participou do lançamento da candidatura a deputado federal, de Alexandre Guimarães (Republicanos), que reuniu uma multidão de apoiadores de todos os cantos do Tocantins, em Araguaína. O evento ocorreu na noite desta quinta-feira, 18, no estacionamento da casa de eventos, Seven.

O governador e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa, teceu elogios ao jovem Alexandre e disse que quer ele representando a população tocantinense. “Eu quero que você seja importante para o Tocantins, para Araguaína, para Palmas, para Gurupi, para Alvorada, para Almas, para o Sudeste, para o Sul, para o Bico do Papagaio. Nós queremos que você nos represente, porque você é um jovem marcante, porque você quer trabalhar. Precisamos de deputados que cuidem das pessoas”, declarou.



Wanderlei ainda falando sobre ter pessoas que trabalhem pelo estado, destacou a trajetória política do seu candidato a vice-governador, Laurez Moreira. “O meu vice, eu escolhi o amigo Laurez Moreira, grande gestor, ex-prefeito de Gurupi. Sei da importância de termos pessoas que queiram realmente trabalhar pelo povo”, afirmou.

O candidato a deputado federal, Alexandre Guimarães, em sua fala destacou que que irá fazer um mandato participativo, com atenção aos municípios e contato direto com a comunidade, “Vamos fazer um mandato diferente, com atenção aos municípios e com gabinete aberto à população Tocantinense”, assegurou.

O candidato a vice-governador, Laurez Moreira, parabenizou o candidato Alexandre Guimarães pelo belo trabalho que vem desempenhando. “Que bela festa de lançamento, quantas pessoas aqui reunidas, de todos os cantos do Tocantins, demonstrando apoio, isso me deixa muito feliz e me faz crer ainda mais que estamos no caminho certo. Eu desejo muito sucesso ao jovem Alexandre Guimarães, assim como o nosso governador disse, precisamos de pessoas que queiram trabalhar pelo povo, e isso o Alexandre já mostrou”, disse.

O evento contou com a participação de diversas autoridades, figuras públicas e correligionários.

Encontro com a cooperativa de mototaxistas araguainense

Na chegada em Araguaína, o governador e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa, juntamente com o seu candidato a vice, Laurez Moreira, foram recepcionados com um buzinaço feito pelos integrantes da cooperativa de mototaxistas araguainense Coopermotos. A categoria se reuniu para falar das suas demandas e também para demonstrar o seu apoio aos candidatos.

O governador, Wanderlei Barbosa, falou da sua alegria pela recepção tão calorosa e por ver uma categoria tão importante, unida buscando melhorias e, ainda, ressaltou que sua gestão é para o povo.

Na ocasião, Laurez Moreira (PDT), falou do quão importante a categoria é para a sociedade e que precisa ter seus anseios ouvidos e atendidos.

O presidente da Coopermotos, Deusivan, agradeceu o empenho dos candidatos. “Eu agradeço o empenho de cada uma das autoridades, que vestiram a camisa para ouvir e ajudar a nossa categoria”, disse.

Jornalista: Fernanda França

Fotos: Marcos Veloso

Assessoria Laurez Moreira