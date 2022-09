Share on Twitter

Por Wesley Silas

Em nota Coordenação jurídica da Campanha considerou as denúncias de Irajá como parte dos “ataque desesperados” promovidos pelos candidatos de oposição.

“Devido aos ataques desesperados que vêm sendo deflagrados pelos candidatos de oposição desde o início da campanha eleitoral, iniciativas absurdas como esta já eram esperadas, uma vez que os adversários não têm o que mostrar e têm como único argumento lançar mão deste tipo de ação, principalmente nesta reta final devido à possibilidade real de vitória de Wanderlei Barbosa já no primeiro turno das eleições”, pontua a nota.

A Coordenação jurídica da Campanha informou ainda que não foi notificada sobre a ação e garantiu que o governador Wanderlei Barbosa não cometeu irregularidades no exercício do cargo e em sua campanha.

“O Governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa ressalta que até o momento não foi notificado da referida ação e sequer teve acesso aos autos, mas, desde já, ressalta que não cometeu qualquer irregularidade no exercício do cargo, ou mesmo em sua campanha e confia plenamente na Justiça, que tem julgado improcedentes as poucas ações eleitorais propostas contra ele nessas eleições, que deve ser o destino desta também”, arrematou.