da redação

Membro ativo do Consórcio, o governador Wanderlei Barbosa parabenizou o presidente recém-empossado e deixou seus agradecimentos ao ex-governador do Amapá, Waldez Góes, que assumiu o Ministério da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. “Helder Barbalho é um gestor qualificado para o cargo e assume, em um momento de prestígio para o Consórcio, angariado por Waldez Góes e os demais participantes da liderança”, reforçou o Governador.

Wanderlei Barbosa também destacou que o Tocantins tem papel fundamental no CAL para formular propostas a partir das prioridades temáticas e territoriais. “Nosso Estado tem uma participação efetiva no Consórcio da Amazônia Legal e fazemos questão de participar de quaisquer atividades que visem favorecer o meio ambiente, sobretudo a nossa área amazônica. Daremos todo o apoio juntamente com os demais estados”, afirmou.

Novo presidente

A escolha do novo presidente se deu por meio de votação interna entre os representantes dos Estados que fazem parte do Consórcio, ocorrendo de forma on-line, no dia 19 de dezembro, durante a Reunião Ordinária da Assembleia Geral dos Governadores do CAL. A escolha do governador do Pará, Helder Barbalho, foi por unanimidade. O novo presidente substitui o ex-governador do Amapá, Waldez Góes, e terá mandato de um ano, com possibilidade de reeleição.

Em discurso de posse, Helder Barbalho reconheceu a confiança dos colegas governadores para a ocupação do cargo e destacou estratégias que serão desenvolvidas durante a sua administração. “A sinergia deverá ser conjunta para que possamos trabalhar de forma positiva. Nós, representantes dos Estados, que estamos juntos nesta causa, devemos nos empenhar pela Amazônia Legal. Somos um Consórcio de desenvolvimento regional e não vamos abrir mão da discussão ambiental, mas também é fundamental que possamos discutir desenvolvimento regional, modelos de desenvolvimento local, oportunidades para geração de emprego, para geração de renda, além das oportunidades para a diminuição dos abismos sociais que ainda existem em nossas regiões”, pontuou o novo presidente.

A cerimônia de posse contou com a presença do ex-governador Waldez Góes, agora ministro da Integração e Desenvolvimento Regional; e do ministro da Cidades, Jader Filho, além de governadores do Consórcio e convidados.

Consórcio Amazônia Legal (CAL)

Nove estados representam o Consórcio Amazônia Legal e ocupam 59% do território brasileiro. As unidades federativas pertencentes ao CAL são os estados amazônicos do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O Consórcio é considerado uma autarquia, com administração indireta de todos os estados-membros. Dentre as atribuições principais estão estratégias que pautam as realidades da região da Amazônia Legal no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento sustentável dessa área, de maneira integrada e cooperativa.