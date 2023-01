da redação

“Nós finalizamos agora a pouco junto com todos os governadores do Brasil, o presidente da República, os chefes dos poderes legislativo e judiciário. O que nós vimos aqui foi um cenário de horror, onde a nossa história, a nossa soberania foi literalmente atacada. Nós queremos ser solidários com a democracia brasileira e por isso nós viemos a Brasília, para junto, com todos os governadores o presidente da República, trabalharmos pela reconstrução do que foi destruído e principalmente para edificação total da nossa democracia, o mais importante bem do povo brasileiro”, afirmou.

Veja o vídeo: