Por Redação

Wanderlei falou sobre assuntos como Segurança, Assistência Social e ações para as mulheres, previstos em seu Plano de Governo.

Segurança

Quando questionado sobre segurança pública o chefe do Executivo estadual afirmou que adotou ações que culminaram com uma resposta efetiva o que aumentou a sensação de segurança à população.

“Adotamos ações imediatas, com nossas forças de segurança, agindo para a solução dos crimes. Trocamos o comando da Polícia Militar e aumentamos a presença da polícia nas ruas. Estas ações visam a combater e coibir a violência. Recrutamos mais de 1.100 policiais e vamos continuar a partir de janeiro. Trabalhamos com planejamento, temos um governo que trabalha com planejamento estratégico em tudo”.

Assistência Social

Questionado em momentos distintos sobre ajuda financeira e assistência social às famílias em situação de vulnerabilidade, o governador elencou que a ajuda direta é somente um paliativo, traz um alívio momentâneo, mas não resolve o problema. E que por isso o papel do Estado será mais amplo.

“Vamos fazer chegar a ajuda a todas as famílias necessitadas do nosso Estado, mas não é isso que é a principal vertente. Vamos industrializar o Estado, reformar e construir parques agroindustriais, atrair empresas que gerem empregos e renda para a nossa gente e dar qualificação para as pessoas trabalharem nessas empresas. Assim, vamos dar dignidade para às pessoas, que vão poder se sustentarem com o fruto de seu trabalho. Nossas crianças precisam estar nas salas de aula, nossos jovens precisam de trabalho. Eu garanto a todos os tocantinense que vamos trabalhar com políticas públicas que gerem emprego, renda e dignidade”, garantiu.

Eleições presidenciais

Perguntado sobre o porquê de não demonstrar apoio a algum dos principais candidatos à Presidência da República, Wanderlei foi direto ao ponto:

“Tenho que ter respeito à democracia. Os dois principais candidatos já indicaram apoio a outros candidatos ao Governo do Estado. Respeito isso. E afirmo que qualquer que seja o próximo presidente da República, vou bater na porta dele em busca de ações e benefícios para o Tocantins e para a nossa gente. Vou seguir meu coração, e minha campanha, no sentido de trazer cada vez mais o desenvolvimento para o Tocantins.

Mulher

Wanderlei Barbosa garantiu que tem grande interesse e abertura para as mulheres em sua administração e que traz, em seu Plano de Governo, ações diretas para as cidadãs tocantinenses. “As mulheres terão participação em nosso governo. Vamos cuidar da saúde delas com a construção do Hospital da Mulher, vamos ampliar políticas públicas de capacitação para garantir cada vez mais a presença da mulher no mercado de trabalho. Trabalhamos e vamos continuar trabalhando com respeito às mulheres.

Wanderlei Barbosa, ao final, agradeceu à TV Anhanguera pela oportunidade de falar diretamente ao povo tocantinense e poder responder e mostrar o que tem feito e apresentar as soluções que tem preparado, em seu Plano de Governo, para gerar e garantir o crescimento e desenvolvimento do Tocantins e de nossa gente.