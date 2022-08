Share on Twitter

Por Redação

Acompanhado de um grupo grande de apoiadores, Dorinha, Wanderlei e Laurez oficializaram a formação de uma chapa majoritária forte, que tem a intenção de seguir com a mudança que o Tocantins precisa para crescer forte, com menos desigualdades e muito mais próximo das pessoas.

“A nossa campanha é propositiva. Eu, o governador Wanderlei e o nosso vice-governador Laurez temos história política, temos trabalho prestado, temos muito o que mostrar, mas mais do que isso, temos o desejo de fazer muito mais pelo Tocantins, de provar que é possível fazer uma política com respeito às pessoas e respeito ao dinheiro público”, afirmou Dorinha.

O governador Wanderlei reforçou o clima de união e disse que estão prontos para percorrer o Tocantins com a proposta de fazer ainda mais pelo povo tocantinense. “Essa chapa, formada por mim, Dorinha e Laurez, vai às ruas de todo o Estado para falar com as pessoas e mostrar nosso projeto de Governo para o Tocantins e para os tocantinenses”, disse.

O governador Wanderlei elogiou ainda o trabalho que Dorinha vem fazendo e disse que ela é a pessoa certa para defender os interesses dos tocantinenses no Senado. “Professora Dorinha é uma mulher competente e que tem um trabalho muito bem feito em todas as áreas, com ênfase para a educação, que é uma autoridade nessa área. Vamos trabalhar diariamente para consolidar esse projeto da Professora Dorinha para o Senado, que é importante para todos os tocantinenses”, reforçou o governador Wanderlei.