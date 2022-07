por Redação

O encontro “Aliança pelo Tocantins” será realizado a partir das 19h, no Clube da CAIXA, em Gurupi. O grupo do pré-candidato ao governo do Tocantins, Wanderlei Barbosa, será reforçado pela experiência e seriedade de um dos políticos mais importantes da história do Tocantins: Laurez Moreira.

Na ocasião, estarão presentes as principais lideranças politicas e gestores do Estado, apoiadores do governador Wanderlei Barbosa e de Laurez Moreira. A parceria vai consolidar a união e o compromisso com o bem do Tocantins.