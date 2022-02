O governador em exercício, Wanderlei Barbosa, destacou quais serão as prioridades do governo para o ano de 2022. Elencou investimentos em diversos setores tais como: desenvolvimento regional e agropecuário; saúde; educação; segurança e direitos humanos; entre outros.

Na oportunidade, o Governador ainda lembrou algumas ações importantes realizadas no ano passado, principalmente, no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia da covid-19, no qual o Tocantins se manteve como referência no atendimento hospitalar de rede estadual de saúde, chegando a um total de 574 leitos com destinação específica.

Wanderlei Barbosa ainda reforçou os cuidados que devem ser mantidos, tendo em vista o retorno presencial das aulas.

“Já estive com toda a representação social dos empresários pedindo para que tomem cuidado e prudência, falamos da vacinação. No início da pandemia, quando ainda não havia vacinas, nós vimos as portas dos hospitais cheias de pessoas. Então nós precisamos dessa disciplina, de tomar as vacinas e peço a ajuda dos professores para conscientizar os alunos, agora que estamos retornando as aulas, para sempre usarmos máscara, álcool em gel e tentar manter o distanciamento”, frisou o Governador.

O presidente da Assembleia, deputado Antonio Andrade, agradeceu a presença do Governador no ato solene e reforçou a parceria da Casa de Leis com o Governo. “Nossa parceria com o Governo é muito antiga e nós temos aqui importantes Projetos de Leis que têm o poder de melhorar a vida da população em várias áreas. Então, eu vejo a boa vontade do Governador em ajudar a Assembleia e a todos os tocantinenses, não tenho dúvidas de que este ano de 2022 entrará para a história do Tocantins”, finalizou.