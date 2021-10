Share on Twitter

Share on Facebook

por Wesley Silas

A deputada federal, Dulce Miranda (MDB) usou o Instagram, onde faz postagens de suas atividades parlamentares, para elogiar o reconhecimento do governador em exercício, Wanderlei Barbosa, com os membros da bancada federal do Tocantins.

“Essa sinalização demonstra parceria, respeito e reconhecimento pelo trabalho do grupo de parlamentares que trabalha incansavelmente pelo Estado, mas que infelizmente até então, o mérito não era dado a nós – oposição, pelo então chefe do executivo”, disse a parlamentar ao elogiar a visita do governador em exercício à bancada federal na tarde da terça-feira, 26.

As declarações da deputada Dulce Miranda acontece após confrontos políticos entre alguns membros da bancada federal com o governador afastado, Mauro Carlesse (PSL), tendo os casos mais emblemáticos envolvendo os deputados federais Vicentinho Júnior (PL), Tiago Dimas e a senadora Kátia Abreu (Progressista).