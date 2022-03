por Wesley Silas, com informações da Secom

A agenda em Araguaína iniciará na sexta-feira, 25, às 8 horas, com a inauguração do Espaço Maker e uma visita às obras do Colégio Estadual Ademar Vicente Ferreira Sobrinho. Às 9 horas, ocorrerá a cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço para construção do refeitório e reforma do Centro de Ensino Médio Benjamim José de Almeida. Além disso, o Governador assinará o Termo de Cooperação entre a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e o Corpo de Bombeiros para implementação da metodologia militar na Escola Estadual de Tempo Integral Jardenir Jorge Frederico, localizada no Setor Urbanístico.

No período vespertino, às 14 horas, no Hospital Dom Orione, ocorrerá a assinatura do Termo de Credenciamento da unidade hospitalar para prestação de serviços ao Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins (Servir). Às 15 horas, o Governador realizará visita às instalações do Hospital Regional de Araguaína (HRA). Às 16 horas, visitará as obras de reforma do antigo Hospital São José, onde será implantada uma Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, cujo investimento é de mais de R$ 3,6 milhões.

Às 18 horas, no Auditório da Associação Comercial de Araguaína (Aciara), o Governador reúne-se com empresários, oportunidade em que apresentará o projeto de recuperação da TO-422, que é a via de acesso ao distrito industrial da cidade.

No sábado, 26, às 9 horas, o governador Wanderlei Barbosa fará uma vistoria às obras do Hospital Geral de Araguaína (HGA), que se encontra com 24,8% já executada. O investimento total é de mais de R$ 160,8 milhões. Quando finalizado, o HGA contará com 400 leitos, uma unidade de pronto-socorro com capacidade de atendimento diário para mais de 150 pessoas, entre outras dependências.

Visita a Gurupi para prestigiar evento político pode não acontecer

Caso não aconteça mudanças na agenda, o governador não poderá prestigiar, às 16h, desta sexta-feira, 25, na Loja Maçônica Amor e Justiça, do evento de filiação do pré-candidato a deputado estadual, Eduardo Fortes ao PSD que terá a presença dos senadores Irajá Abreu (PSD) e da senadora Kátia Abreu (PSDB), do presidente estadual do PSB, ex-prefeito Carlos Amastha e do empresário Oswaldo Stival (PSDB).

Segundo Eduardo Fortes, na tarde desta quinta-feira, 24, ele e seu pai, Dudu Fortes, estiveram com o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) para levar as demandas de Gurupi voltadas à expansão do agronegócio, ocasião em que ele reforçou o convite para o governador prestigiar sua filiação no PSD.