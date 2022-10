Dar andamento à realização de concursos para o quadro de servidores e garantir a continuidade de obras importantes serão as primeiras ações do governador Wanderlei Barbosa para os próximos anos. Reeleito para mais quatro anos de mandato, de 2023 a 2026, o gestor destaca que todas as ações realizadas pelo Governo do Tocantins seguem um criterioso planejamento. “O nosso Governo será de resultados”, afirmou Wanderlei Barbosa após vitória expressiva nas urnas, em primeiro turno, neste domingo, 3 de outubro.

O Governador eleito afirma que o desafio é grande, mas que é preciso ter consciência de trabalhar de forma simples e ouvir a comunidade.

“Temos a responsabilidade com mais de 1,6 milhão de tocantinenses. Formatar um Governo que vem ao encontro com o que as pessoas precisam. Nossa marca é uma gestão de realização. Temos que cuidar da saúde, da educação, das nossas estradas, que já começamos, mas vamos seguir dando atenção. Nosso novo mandato já começou hoje”, enfatizou.

Saúde

Wanderlei Barbosa reitera que entre os principais desafios da administração pública está a saúde, que precisa de cuidados redobrados. “Por mais que trabalhemos pela melhora, ainda temos dificuldade. Neste momento, estamos ampliando o Hospital Geral de Palmas (HGP), com mais de 38 mil metros de área construída para aumentar o número de leitos intensivos e clínicos”, ressaltou o Governador.

O gestor reeleito também fez ponderações sobre a construção de uma nova unidade hospitalar para os serviços pediátricos e outras especialidades, além da reforma do prédio atual do Hospital e Maternidade Dona Regina, em Palmas, e da construção dos Hospitais Gerais em Araguaína e Gurupi. “Vamos monitorar de perto situações com a presença de pacientes nos corredores. Queremos entregar logo o hospital de Araguaína e o de Gurupi. Esse segundo precisa de novas licitações de coisas que ficaram pelo caminho”, destacou.

Educação

Para a educação, o plano do Governador é seguir com as reformas em unidades escolares. “Temos que dar uma nova infraestrutura para a educação. Vamos reformar escolas que há anos estavam sem reforma. São 122 unidades em reforma, muitas delas em comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. Investimento em educação é prioridade para nosso Governo. A auto estima é importante para o povo”, elencou Wanderlei Barbosa.

Economia e arrecadação

Também faz parte do planejamento do Governo do Tocantins aumentar os percentuais da economia e da arrecadação com o fortalecimento do agronegócio e da industrialização. “Seremos um Governo sem aumento de tributos. O aumento de arrecadação não será com o aumento da alíquota, mas com volume de vendas, favorecendo o empresário, que gera emprego e renda”, afirmou.

Concursos

Ainda para os próximos dias, Wanderlei Barbosa se reunirá com sua equipe administrativa para discutir as previsões orçamentárias e a situação dos concursos públicos. “Vamos discutir e votar as leis orçamentárias visando fazer uma boa distribuição desse orçamento, contemplando todas as regiões e vertentes do serviço público, com a segurança pública, que estamos com edital pronto para o concurso ano que vem”, enfatizou.

Além da Segurança Pública, com o concurso da Polícia Civil e o chamamento de mais aprovados da Polícia Militar, o Governador também falou da realização de certames para a Educação e a Saúde. “Na educação e na saúde, fazemos contratos com profissionais que estão em sala de aula e não podemos tirar. Estamos há 12 anos sem concursos em algumas áreas. Temos trabalhado para a realização dos concursos para dar segurança jurídica e regularizar a carreira desses professores e de profissionais da saúde, que esperam por essa oportunidade”, reiterou o Governador.