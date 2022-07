por Redação

Acompanhado dos deputados estaduais Antonio Andrade (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa, Gutierres Torquato (PDT) e Leo Barbosa (Republicanos), prefeitos, vereadores, lideranças locais e regionais,, o governador Wanderlei Barbosa participou também do tradicional Rally das Águas, no rio Manoel Alves Pequeno, em Itacajá.

Rodovia

A interligação entre Itapiratins e Itacajá começou a se tornar realidade no dia 25 de maio deste ano, quando o governador assinou Ordem de Serviço para início o das obras de pavimentação asfáltica da TO-239, entre as duas cidades.

No trecho, de 32,05 KM, estão sendo realizadas obras de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, obras de arte e programas ambientais, com investimentos de R$ 29,8 milhões.

Durante a vistoria, Wanderlei destacou a importância a importância da rodovia, tanto para o escoamento da produção quanto para os moradores da região. “Essa é uma obra que queremos entregar o quanto antes, pois sabemos da sua importância para o setor produtivo, mas principalmente para as comunidades.”

Rally

No Rally das Águas, que está em sua 20 edição, os banhistas percorrerem cerca de 10 KM do rio em boias, botes e outras embarcações não motorizadas. O rally faz parte do calendário turístico-cultural de Itacajá, realizado pela prefeitura, e tem a participação de turistas de todo o Estado. “Portanto, viemos aqui para prestigiar esse evento e verificar como estão as obras da rodovia”, disse.

Em sua última edição, em 2019, o evento reuniu cerca de três mil pessoas. A expectativa dos organizadores é que este ano o número de participantes seja bem maior, já que não acontecia há dois anos por causa da pandemia do coronavirus.