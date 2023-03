por Wesley Silas

Após 07 anos ter enfrentado a disputa de prefeito de Gurupi com o ex-prefeito e atual vice-governador Laurez Moreira, o ex-vereador e advogado Walter Júnior esteve em Palmas acompanhado de sua mãe Dona Carmem Vitorino para assinar a filiação no PDT, abonada pelo presidente da sigla, Laurez Moreira e pelo deputado Gutierres Torquato.

“É um prazer muito grande de recomeçar minha vida pública ao lado do deputado Gutierres e do vice-governador Laurez”, disse Walter Júnior.

O vice-governador, Laurez Moreira também comentou sobre a importância da filiação de Walter Júnior. “É com muito orgulho que recebemos a filiação do Walter Júnior e tenho a certeza que ele poderá contribuir muito com o estado do Tocantins pela sua juventude e sua competência”, disse Laurez Moreira.

A filiação de Walter Júnior acontece, praticamente, 07 anos após ele e o atual vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato ter enfrentado uma disputa acirrada para prefeitura de Gurupi quando Laurez Moreira foi reeleito nas eleições de 2016 com 20.640 votos (51,42%) – diferença de 2,84%.

Tudo pode acontecer…

A bem da verdade, o anúncio da filiação de Walter Júnior acontece após a prefeita de Gurupi ter se afastado do seu vice, Gleydson Nato (PL) e ter declarado que “seria uma honra ter o vice-governador Laurez Moreira em seu palanque em 2024” – o que pode ou não acontecer…