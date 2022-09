Para as milhares de pessoas presentes no evento, Dorinha falou de seu compromisso de mudar a maneira de trabalho de um senador na representação do povo do Tocantins. “Vou ser a senadora que vai trazer o Senado para mais perto das pessoas”, afirmou Dorinha.

Ter um Senado mais atuante e mais presente na vida das pessoas é o compromisso de Dorinha como candidata. Essa é a maneira de fazer política que Dorinha acredita, tanto que somente em Gurupi, Dorinha destinou mais de R$ 28 milhões em recursos que foram investidos na realização de obras em diversas áreas, como a Saúde, a Educação e a infraestrutura, além de ações que beneficiaram diretamente a população da cidade.

Assim como o governador Wanderlei, Dorinha quer fazer um mandato que tenha a identidade dos tocantinenses.

“O trabalho político precisa ser próximo das pessoas, para conhecer de perto as necessidades do povo. Junto com o governador Wanderlei, vamos trabalhar muito para fazer do Tocantins um Estado desenvolvido, em que o progresso seja para todos”, defende Dorinha.

O governador Wanderlei destacou a necessidade de eleger Dorinha para o Senado. “Dorinha será a parceira do Governo e do povo do Tocantins no Senado. Por isso, preciso que no dia 02 de outubro votem 444, Professora Dorinha no Senado”, destacou o governador Wanderlei.

Laurez Moreira, que foi prefeito de Gurupi por dois mandatos, também ressaltou o trabalho de Dorinha pela cidade e disse que Gurupi terá uma senadora que realmente trabalhará pelo município. “Dorinha tem muito trabalho prestado por Gurupi. É uma das deputadas federais mais respeitadas no Congresso e será nossa senadora, a senadora de Gurupi e de todos os tocantinenses”, completou Laurez.