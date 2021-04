O ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, voltou a afirmar que vai concorrer ao Palácio do Araguaia em 2022 e que estará na próxima semana fazendo visitas em várias cidades do estado, ouvindo as necessidades da população.

por Régis Caio

Durante entrevista na Rádio Nova FM, Laurez afirmou que vai percorrer a partir da próxima terça-feira (27) todo estado. “Senti que o espaço está aberto, o povo está ansioso e vou fazer um projeto de governo para o Tocantins”, destacou.

Laurez também comentou que recentemente recebeu a visita do ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas e que pretende retribuí-lo indo até o norte do estado também para visitá-lo. “Nós dois temos as mesmas pretensões e cabe a população analisar e com certeza tomaremos uma decisão no ano que vem em prol do Tocantins”, destacou.