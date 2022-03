A votação do parecer sobre o processo de impeachment contra o governador afastado do Tocantins Mauro Carlesse (PSL) será dividida em dois dias. A Assembleia Legislativa divulgou um cronograma de trabalho com a mudança no rito. Agora, a previsão é de que o parecer será submetido a duas discussões e votações, com intervalo de 24 horas entre uma e outra.