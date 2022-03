Share on Twitter

Por Wesley Silas

O governador mostrou, por meio de nota, que mantém apreço e respeito ao deputado Olynto Neto e explicou o mal entendido após a publicação de um vídeo em que ele teria ignorado o parlamentar. Segundo ele o conteúdo do vídeo “não passa de um grande mal entendido, um desencontro ocorrido em meio aos inúmeros cumprimentos e abraços que recebia em razão do momento”.

Nota à imprensa

15/03/2022

Eu, Wanderlei Barbosa, governador do Estado do Tocantins, esclareço, em relação a um vídeo que está circulando em redes sociais, que o contexto dado ao vídeo não passa de um grande mal entendido, um desencontro ocorrido em meio aos inúmeros cumprimentos e abraços que recebia em razão do momento.

Em meio a tantos cumprimentos, me virei para receber o abraço da prefeita Nesita, de Monte Santo, causando a impressão de ter ignorado o deputado Olynto Neto e gerando o mal entendido, desfeito logo adiante quando recebi o cumprimento e o abraço do deputado.

Quero reafirmar o respeito e apreço que tenho pelo amigo e companheiro deputado estadual Olynto Neto, assim como respeito a todos os deputados, representantes do povo do nosso Tocantins.

Wanderlei Barbosa

Governador do Estado do Tocantins