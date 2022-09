por Wesley Silas, com informações da Agência Brasil

Cabe à Câmara dos Deputados, discutir e votar propostas referentes às áreas econômicas e sociais, como educação, saúde, transporte e habitação, entre outras, e também fiscalizar o emprego, pelos Poderes da União, dos recursos arrecadados com o pagamento de tributos. A Câmara também discute e vota o Orçamento da União e analisa, aprovando ou rejeitando, as medidas provisórias editadas pelo governo federal.

Órfã de representantes na Câmara dos Deputados

Os últimos dois deputados federais eleitos na região sul do Tocantins foram o ex-prefeito Laurez Moreira (PDT) e a prefeita Josi Nunes (PL). Como prefeito e então aliado da prefeita Josi Nunes, no período em que ela foi deputada, a gestão do ex-prefeito Laurez Moreira recebeu e mais de R$ 20 milhões em recursos destinados pela então deputada federal, Josi Nunes, destinados para obras importantes como pavimentação asfáltica, construções do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), do Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Reabilitação (CER), construção da Unidades Básicas de Saúde (UBS), aquisição de ambulância e aquisição de kits agrícolas.

Sete candidatos a federal

Com o desembarque destas duas lideranças da Câmara Federal, a região sul ficou órfã de representantes e as consequências resultam na diminuição de convênios, recursos da bancada federal e de vozes que defendam os interesses regionais em assuntos estratégicos para o desenvolvimento econômico e evolução social. A insatisfação com a falta de representatividade abriu caminho para novas lideranças e se tornou o principal discurso dos candidatos a deputados federias: Kita Maciel (Pode), Rodrigo Maciel (UB), Aracely Maciel (DC), Farlei Meyer (PTB), Eliana Castro (PP), Lêda Parini (Patriotas) e Ronison Parente (MDB).

Valorizar parceiros de outras regiões…

Para recompensar a falta de representantes da região, a prefeita de Gurupi chegou a divulgar no início deste ano os nomes dos parlamentares que mais destinaram recursos nos anos de 2021 e 2022 para Gurupi em sua gestão durante um evento que teve como convidados o líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (PL), o deputado Carlos Gaguim (UB) e a deputada professora Dorinha Seabra (UB), que juntos destinaram mais de R$ 50 milhões em obras estruturais à cidade que já iniciaram, a exemplo da Estação da Cidadania onde estão sendo investidos R$ 12 milhões, via de interligação da cidade via Leste-oeste e drenagem do Mutuca com recursos no valor de R$ 24 milhões da CODEVASF por meio do senador Eduardo Gomes e do deputado Gaguim e verbas para custeio no valor de R$ 3 milhões.

Parlamentares que destinaram recursos para Gurupi em 2022

Em 2022, Gurupi recebeu por meio da senadora Kátia Abreu (PP) R$ 1.3 milhão para cirurgias de cataratas e tem empenhado R$ 9,7 milhões em emendas dos deputados Gaguim (R$ 5 milhões), Eli Borges (R$ 1,2 milhão), Osires Damaso (R$ 1 milhão), professora Dorinha R$ 2 milhões e Tiago Dimas (R$ 500 mil).

Josi Nunes fortalece parcerias com Gomes, que apoia Dimas, e Gaguim que apoia Wanderlei

Sem representantes no Congresso Nacional, o apoio da prefeita Josi Nunes ao deputado Gaguim e ao senador Eduardo Gomes, neste quase 02 anos, é considerado como uma forma de gratidão, pois além dos recursos citados estão previsto na Ministério da Educação uma Escola de Tempo Integral no valor de R$ 15 milhões que aguarda liberação para licitação, R$ 12 milhões em obras da Codevasf, uma quadra de skate no valor R$ 700 mil por meio do Ministério da Cidadania, obras na Escola Elizeu de Carvalho avaliada em R$ 1,8 milhão por meio do FNE e com termo de compromisso aprovado para licitação e R$ 5 milhões para pavimentação para pagamento após as eleições.

Sem representantes na assembleia

Outro desafio para os eleitores de Gurupi será eleger deputados estaduais e assim fortalecer a interlocução entre o município com a Assembleia Legislativa e o Palácio Araguaia. No momento há apenas o deputado Gutierres Torquato (PDT) ocupando uma vaga como suplente, porém não teve condições de colocar Emenda Parlamentar Impositiva ao Orçamento para o exercício de 2022 para Gurupi, tendo em vista que cada um dos deputados tem à sua disposição R$ 4 milhões para direcionar aos municípios que eles representam e tiveram bons resultados nas urnas.

Neste vácuo de representantes, os moradores da região sul, que defendem o espírito do bairrismo, terão como opção os nomes dos candidatos Tatu da Casa do Padeiro (Patriotas), deputado Eduardo do Dertins (Cidadania), Wendel Gomides (Cidadania), Eduardo Fortes (PSD), Gleydson Nato (PL), Emílio Cesar (PDT), Alexandre Júnior (PDT), Guilherme Gama (PDT), Gutierres Torquato (PDT), Maurício Nauar (PDT), Ivanilson Marinho (Solidariedade), Valdônio Rodrigeus (PSB), Zé da Polpas (MDB), Pollyana Noleto (PMB) e Edvaldo Soares (PT).