Por Wesley Silas

A expectativa é como serão montados os palanques dos candidatos ao senado num cenário que tem o ex-prefeito Laurez Moreira (PDT) como vice do governador Wanderlei Barbosa e a prefeita Josi Nunes (UB) como aliada da professora Dorinha Seabra (UB), da majoritária de Wanderlei. Enquanto Josi apoia Ronaldo Dimas (PL) que tem em Gurupi o empresário Oswaldo Stival como primeiro suplente ao senador na chapa de Amastha da majoritária de Dimas e, o vice e candidato a deputado estadual Gleydson Nato (PL) faz parte do grupo de Dimas, mas apoia Kátia Abreu (PP) ao senado.

Conforme apurou o Portal Atitude, o primeiro a chegar a Gurupi será o candidato ao governo Ronaldo Dimas (PL) que deverá chegar na próxima quinta-feira, 15, acompanhado do candidato ao senado Carlos Amastha (PSB) e do senador Eduardo Gomes (PL). “A divulgação oficial acontecerá em breve e será uma grande reunião política. Neste mesmo dia o grupo da prefeita Josi Nunes por meio do empresário Zezinho Antunes fará uma reunião, à parte, em apoio à reeleição do deputado federal Carlos Gaguim (UB)”, disse uma das lideranças que está organizando a reunião.

Outro evento que marcará a semana será uma caminhada do candidato ao governo Wanderlei Barbosa e seu vice Laurez Moreira, juntamente com a candidata ao senador, Dorinha Seabra (UB) que acontecerá a partir da 08 da manhã com concentração no Parque Mutuca.

A vinda de Dimas, com força na região Norte do Tocantins e Wanderlei na região Central, considerados os principais colégios eleitorais do Estado, mostra que a força das regiões sul e sudeste do Tocantins poderá definir uma vitória no primeiro turno ou adiar para o segundo turno o anúncio do nome que poderá ocupar a principal cadeira do Palácio Araguaia. Além destes dois, os candidatos ao governo Irajá Abreu (PSD) e Paulo Mourão (PT) não podem ser subestimados na disputa entre os que poderão chegar em um possível segundo turno…