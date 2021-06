por Wesley Silas

O vídeo foi compartilhados em grupos de whatsapp e segundo a Prefeitura distorceu e desvirtuou o contexto real da implantação da iluminação no Trevo de Entrada de Cristalândia.

“A obra realizada com recursos próprios do Município custou em torno de R$ 165 mil, contou com implantação de postes de energia, extensão de rede, 15 pontos de lâmpadas e representa um grande avanço à cidade, que vivenciava até a atual gestão municipal problemas de segurança pública e de riscos de acidentes no local devido à escuridão que se encontrava ali”, comentou a Prefeitura por meio de nota.

Confira o vídeo rebatido pela Prefeitura:

Nota de Esclarecimento

A Prefeitura de Cristalândia vem a público lamentar o fake news no formato de vídeo que circula em grupos de whatsapp e distorce e desvirtua o contexto real da implantação da iluminação no Trevo de Entrada de Cristalândia. A obra realizada com recursos próprios do Município custou em torno de R$ 165 mil, contou com implantação de postes de energia, extensão de rede, 15 pontos de lâmpadas e representa um grande avanço à cidade, que vivenciava até a atual gestão municipal problemas de segurança pública e de riscos de acidentes no local devido à escuridão que se encontrava ali.

O ato singelo de inauguração, em que um laço foi desfeito no Trevo, foi incluído na programação de aniversário da cidade e foi adotado para não gerar custos, porém não desmerece a grandiosidade do benefício à população local.

O Município lamenta que a retaliação política de grupo em desvantagem eleitoral tenha sido aceita por muitos na forma da produção de fake news, mas almeja que a verdade dos fatos prevaleça.