O deputado federal Vicentinho Júnior estará realizando um evento de sua filiação ao Partido Progressistas, que acontece nesta sexta-feira, 11 de março, às 17h, no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM).

da redação

A programação estarão presentes: o presidente nacional do Progressistas, deputado federal Cláudio Cajado (BA), o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP); o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP–AL); o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PSD-AM); o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP- PR); o líder do Progressistas, André Fufuca (PP-MA); o presidente do Progressistas em Goiás, Alexandre Baldy; o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes; a deputado estadual Valderez Castelo Branco (PP) e o secretário extraordinário de Ações Estratégicas do Tocantins, Lázaro Botelho (PP).