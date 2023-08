da redação

Vicentinho Júnior começou o vídeo lembrando o caso em que foi alvo de uma denúncia anônima, em 2020. A Polícia Federal chegou a abrir o inquérito, mas o Supremo arquivou o processo por não ver elementos que justificassem a investigação. É com este contexto que o congressista pede confiança e tempo para provar-se inocente. “Naquele momento, me cabia pedir duas coisas, confiança e tempo, para que pudesse provar minha inocência e manter meu mandato, nome e minha biografia. Estou no meu 3º mandato como deputado federal, e comecei em 2014 dizendo que jamais envergonharia minha casa, família, eleitores e o Tocantins, e assim pretendo fazer enquanto Deus me permitir vida, saúde; e vocês, o mandato.