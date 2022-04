por Redação

Com 57 parlamentares, o partido é liderado pelo deputado federal André Fufuca (PP- MA). Lisonjeado com a indicação, Vicentinho Júnior, reforçou que contribuirá irrestritamente com o Progressistas e os demais congressistas, de modo que o seu trabalho beneficie o maior número de brasileiros.

Cabe ao parlamentar, participar do Colégio de Líderes e na ausência do líder, dar encaminhamentos de pautas políticas da bancada nos estados, nortear as discussões, votações de propostas, orientar os parlamentares, fazer solicitações à mesa. É o Colégio quem define as pautas que serão discutidas em plenário. Na Câmara dos Deputados, o Progressistas integra os partidos de centro.