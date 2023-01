Por Wesley Silas

Conforme reportagem do jornalista Caio Matos, do Congresso em Foco, “os deputados da região Norte foram os que mais gastaram a cota parlamentar nos quatro anos da atual legislatura, que se encerra nesta terça-feira (31). Ao todo, os 65 deputados que representam a região utilizaram R$ 90,4 milhões da verba da Câmara desde fevereiro de 2019, uma média de R$ 1,39 milhão por representante. Os valores não consideram os gastos com passagens aéreas, uma vez que o valor do deslocamento do parlamentar para Brasília varia de acordo com o estado de origem. As passagens para o Norte são as mais caras do país”, escreveu o jornalista.

Confira o infográfico produzido pelo Congresso em Foco:

Conforme levantamento do Congresso em Foco a “Câmara gastou mais de R$ 804 milhões para cobrir despesas atribuídas pelos deputados ao exercício do mandato. O valor final será maior porque os deputados têm até três meses para declararem suas despesas”.