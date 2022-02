O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), concedeu liminar na noite desta quinta-feira, 17, autorizando a desfiliação do deputado federal Vicentinho Júnior do Partido Liberal (PL) sem prejuízos ao seu mandato.

da redação

Segundo o Portal CT, a ação do parlamentar tocantinense contra seu ex-partido — Vicentinho já anunciou que vai ingressar no PP, da senadora Kátia Abreu — revelou uma relação turbulenta dele com a direção nacional do PL.

Combate à corrupção irritou PL

Conforme o deputado relata ao TSE, sua atuação no combate à corrupção resultaram em críticas do partido, que vinham se intensificando e culminaram no envio de um ofício pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, a Vicentinho “[…] alegando impossibilidade de manutenção da relação partidária, sugerindo a desfiliação [de Vicentinho Júnior], para evitar constrangimento”.