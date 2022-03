O ex-senador Vicentinho Alves filou-se nesta manhã ao Progressistas (PP) em solenidade que aconteceu na chácara da senadora Kátia Abreu, presidente do partido no Tocantins.

por Régis Caio

O evento contou com a presença do governador do estado Wanderlei Barbosa (Republicanos), do senador Irajá (PSD) do deputado federal Vicentinho Júnior (PP) dentre outras lideranças.

O ex-senador que deixou o PL declarou que chega ao Progressistas para somar e ajudar a reeleger a senadora Kátia e o governador Wanderlei Barbosa.