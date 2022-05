por Redação

Segundo Joaquim, o que motivou a decisão deles foi a honestidade de Ataídes e por ser um homem que honra os compromissos que faz.

“Meu apoio à pré-candidatura de Ataídes ao Senado é porque ele é um político honesto. Em 2018, nos honrou com emendas para Luzimangues e a cidade de P orto Nacional, inclusive as praças que ele encaminhou recursos estão com as obras em fase de execução e em breve já vão estar à disposição da população. Ataídes é uma pessoa de caráter, honesto e cumpre os compromissos que faz. Não está na política para se beneficiar como outros políticos, mas para trabalhar por nossa gente”, afirmou Joaquim.

A vereadora Joelma também reforçou seu apoio a Ataídes. “Conheço e admiro a história de vida de Ataídes. Uma pessoa íntegra e honesta, que já ajudou muito Luzimangues. Estarei junto de Ataídes, apoiando sua pré-candidatura ao Senado para que o Tocantins tenha um verdadeiro representante do povo no Congresso”, disse a vereadora Joelma do Luzimangues.

O vice-prefeito de Porto Nacional e a sua esposa, vereadora Joelma, são lideranças importantes na cidade e principalmente na região de Luzimangues onde eles têm um trabalho prestado e reconhecido pela comunidade.

“É uma grande satisfação para mim contar com o apoio do Joaquim do Luzimangues e a Joelma. São pessoas decentes e líderes respeitados em Luzimangues e Porto Nacional. Seguiremos juntos, na construção de um Estado mais desenvolvido, com honestidade e respeito ao povo tocantinense”, afirmou o pré-candidato ao Senado, Ataídes Oliveira.