Vice-prefeito de Colinas busca apoio de Eduardo do Dertins para as eleições de 2024

da redação

O atual Vice-Prefeito de Colinas do Tocantins, Francisco do Cacau, esteve recentemente com o deputado estadual Eduardo do Dertins (Cidadania) discutindo uma futura Aliança política para o enfrentamento das eleições municipais em 2024.

O deputado Eduardo do Dertins afirmou que os diálogos com outros grupos políticos de Colinas do Tocantins estão bem adiantados, sendo que com a certa vinda dos demais grupos políticos, o projeto político se consolidará para a disputa das eleições municipais em 2024.

Atualmente, Francisco do Cacau rompeu com o prefeito da cidade, Dr Kasarin, e busca musculatura para sua pré-candidatura ao paço.