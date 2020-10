Vice-prefeito de Araguaçu alega dificuldade em assumir Prefeitura após o titular afastar para tratamento de Covid

Há 15 dias o prefeito de Araguaçu, no sul do Tocantins, Joaquim Pereira Nunes, encontra-se internado em uma UTI do Hospital Orion em Goiânia (GO), após ter contraído Covid-19. O imbróglio acontece após o seu vice, Lourenço Brito, ter protocolado pedido para assumir o cargo fundamentado na Lei Orgânica do Município, argumento contestado pelo procurado do município, Dr. Charles Luiz Abreu Dias.

por Régis Caio

“Já protocolei o pedido e até agora não tenho resposta do município para poder assumir, vou resolver judicialmente, já estamos entrando na justiça com um mandado de segurança”, disse o vice-prefeito.

Segundo o procurador do município, Dr. Charles Luiz Abreu Dias, o protocolo foi realmente feito. Ele alega que a situação não é assim tão rápida e que o vice está tentando tumultuar, levando o caso para o cunho eleitoral.

“A prefeitura está enviando o atestado médico para a Câmara Municipal para que seja convocada uma sessão, nela será votado em plenário esta licença, depois a Câmara marca outra sessão, para a semana que vem, e realiza a posse ao vice de forma interina”, disse o procurador.

“O problema é que o vice quer assumir de forma rápida, mas tem que seguir os trâmites legais, devido ele ser do grupo de oposição, está fazendo tumulto eleitoreiro”, pontua.

Em Araguaçu, o atual prefeito Joaquim apoia o candidato José Martins, já o vice-prefeito Lourenço Brito apoia o candidato Jarbas, da oposição.