da redação

Na oportunidade, Laurez Moreira defendeu mudanças em relação aos incentivos fiscais do Governo Federal e disse que o país deveria estimular os estados a produzirem e exportarem produtos industrializados, que geram empregos e renda para as populações locais, especialmente no setor da agroindústria. O vice-governador também pediu à ministra Simone Tebet, que na construção da reforma tributária, o Governo Federal atue para resolver problemas que impactam a industrialização do país, como o alto preço das tarifas de energia elétrica.

“Eu espero que a ministra, que tem origem num estado igual ao nosso, que tem as mesmas dificuldades, seja uma defensora dessas bandeiras. A preocupação dos vice-governadores é que realmente os estados sejam ouvidos e que principalmente os estados do Norte e Nordeste não saiam prejudicados com a reforma tributária”, disse Laurez Moreira.

A expectativa do vice-governador do Tocantins é que o planejamento do Governo Federal considere o conjunto de reivindicações dos estados brasileiros. “A ministra demonstrou uma capacidade enorme de ouvir e de planejar”, avaliou.

Carga tributária

Em resposta às observações do vice-governador tocantinense, a ministra Simone Tebet disse que o problema das indústrias e da agroindústria está na alta carga tributária. “A carga tributária da indústria é a maior de todos os setores no Brasil e, proporcionalmente, uma das maiores do mundo. A reforma tributária vem para resolver essa questão. Porque, ao diminuir a carga tributária, [a reforma] vai fazer com que a indústria se torne competitiva”, refletiu.

Simone Tebet disse que o encontro com os vice-governadores foi extremamente positivo. “Receber o fórum de vice-governadores para mim é não só uma alegria, mas uma grande contribuição. Eles trazem as experiências de suas regiões, e nós podemos tranquilizá-los de que o arcabouço fiscal veio para controlar gastos e ajudar a diminuir os juros no Brasil, para que o empresariado, os comerciantes e o setor de serviços possam voltar a contrair crédito e a gerar emprego e renda”, declarou a ministra.