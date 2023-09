Vice-governador nega indiferença com o governador e comenta sobre ações e parcerias do Estado com Gurupi

por Wesley Silas

O vice-governador do Tocantins, Laures Moreira (PDT) representou o governador Wanderlei Barbosa no evento de lançamento do projeto Atleta do Amanhã é aniversário do Deputado Eduardo Fortes. Na ocasião ele falou sobre as demandas da região sul como a conclusão da TO-365 que liga Gurupi ao Trevo da Praia, conclusão do Hospital Geral de Gurupi, parceria do estado com o município e, sobre as conversas de bastidores sobre uma suposta desavença com o governador Wanderlei. “Fiquei sabendo agora por você”, respondeu Laurez ao ser questionado pelo Portal Atitude. Confira a íntegra da entrevista: