Por Redação

O ministro falou da sua nova missão e ressaltou a competência do deputado federal André Figueiredo. “Assumi a missão de conduzir o Ministério da Previdência para melhorar a vida dos brasileiros através de políticas públicas. Essa é a missão do PDT desde sua fundação, e para dedicação exclusiva, passo a presidência nacional ao deputado André. Não tenho dúvidas de que o partido está em excelentes mãos. É hora de união para reconstruir o Brasil”, afirmou Carlos Lupi.

O Deputado André Figueiredo relembrou sua trajetória no PDT, desde a década de 80, e disse que recebe a missão como soldado do partido.

“É muito simbólico assumir a presidência do partido que milito minha vida inteira. Passei por todas as estruturas, da Juventude à liderança da bancada. Nossa missão agora é olhar para 2024 e nos preparar para as eleições municipais. Eleger o maior número de prefeitos e vereadores e colocar o partido onde Brizola sempre sonhou, como uma verdadeira alternativa baseada na educação”, disse.

O vice-governador Laurez Moreira desejou sucesso ao ministro Carlos Lupi e parabenizou o novo presidente do partido. “Dedicação exclusiva é importante para cuidar bem de uma função tão essencial. Desejo sucesso ao ministro Carlos Lupi, que seja uma caminhada de bons resultados. Ao deputado, André Figueiredo, os meus parabéns e reforço a minha parceria na missão de fortalecimento do PDT”, declarou.

A escolha do novo comando do PDT Nacional foi referendada de forma unânime pela Executiva.

A cerimônia de posse contou com a presença de membros do partido, integrantes da bancada federal, representantes estaduais e a militância do PDT.

Deputado Federal André Figueiredo

André Figueiredo tem uma trajetória de muito trabalho como deputado federal. Eleito para a primeira legislatura em 2005. Liderou a bancada pedetista desde o início de 2022. O parlamentar é responsável pelo projeto que destinou os royalties do pré-sal para educação e saúde. Também foi ministro das Comunicações.

Filiado ao PDT desde 1984 – seu único partido –, André Figueiredo foi presidente da Juventude do PDT e do Instituto Alberto Pasqualini Ceará, além de vice-presidente nacional da Fundação Leonel Brizola/Alberto Pasqualini.

Atualmente, é o presidente do PDT do Ceará e 1º vice-presidente nacional da legenda.