Apesar do uso cada vez maior das redes sociais nas eleições, um personagem não sai de moda disputa: o vereador. E nas eleições deste ano não será diferente. É o que defende o presidente da Associação dos Vereadores do Vale do Araguaia (UVVET), Cleber Cavalcante, vereador de Caseara.

da redação

“O vereador é muito importante na disputa das eleições gerais, e creio que, pelo menos aqui no Tocantins, isso não vai mudar. Afinal, além de legislar e fiscalizar o Executivo, ele é o agente político mais próximo da comunidade e, consequentemente, o que melhor conhece os anseios e as necessidades dos munícipes”, explica o parlamentar.

Por isso, destaca Cavalcante, é importante que os vereadores atuem ao lado dos candidatos que apresentarem as melhores propostas para os municípios tocantinenses. “Nós precisamos de pessoas que respeitem as demandas da população, levadas aos líderes regionais pelos vereadores”.

Preocupada com esse e outros temas, a UVVAET tem realizado uma série de capacitações para os vereadores das 17 Câmaras Municipais filiadas à entidade. A iniciativa, segundo Cavalcante, partiu da preocupação dos próprios parlamentares municipais no sentido de se aprimorarem para o exercício do mandato.

“Por tudo isso, acredito que nossos vereadores estão preparados para apoiar os melhores projetos para o Estado do Tocantins, pois eles são agentes de promoção de políticas públicas em contato direto com a população”, concluiu Cavalcante, acrescentando que tem incentivado também a candidatura de vereadores aos cargos de deputado, estadual e federal, e de senador da República.