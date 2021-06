por Wesley Silas

Depois de atuar na bancado do silêncio nas gestões passadas, a vereadora Marilis Fernandes (PP) mudou sua conduta na Câmara Municipal de Gurupi com atuação crítica ao Executivo municipal. Agora, exercendo o seu papel fiscalizador, a vereador apresentou denúncia ao Ministério Público Municipal e refere a contratos de empresa para oferecer palestra on-line aos professores da rede municipal pública de educação, conforme publicação na página 05 do Diário Oficial da última segunda-feira, 21, em contratos com Instituto NTC do Brasil LTDA.

A secretária de Educação, Amanda Costa, justificou que o contrato no valor de R$ 125.060 é voltado para formação continuada voltada ao público de 120 pessoas que atuam como orientadores pedagógicos, coordenadores, diretores de escolas e equipe da Secretária e outro no valor de R$ 178.00.00 de ensino aprendizagem para público de 450 professores que atuam do 1º ao 9º pelo período de um ano.

Mesma empresa

O vereador Ivanilson Marinho enviou ao Portal Atitude cópias de dois contratos feitos na gestão do ex-prefeito, Laurez Moreira com a mesma empresa para cursos de formação continuada. Conforme o contrato nª 265/2020, a Prefeitura de Gurupi pagou para empresa N.T.C Treinamentos o valor de R$ 110 mil para realização de seminário on-line para 200 professores. O outro é o contrato nº 244 no valor de R$ 55 mil para seminário on-line para 150 servidores da rede municipal de ensino.

“O ex-prefeito Laurez juntamente com o ex-secretário Euripedes contratou a mesma empresa e se fizer a análise dos números é possível concluir que a prefeita Josi e a secretária Amanda, estão contratando os cursos da mesma empresa para todos os servidores. Serão mais de 570 pessoas atendidas nos cursos, enquanto na gestão do ex-prefeito foram apenas 350 profissionais”.