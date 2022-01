Por Redação

Em reunião com o presidente do órgão, na terça-feira, 25, eles falaram sobre as dificuldades enfrentadas pelas comunidades, sobretudo as que vivem em assentamentos.

Solicitaram também a instalação de Unidades de Terapia Intnsivas (UTIs) em Paraíso, para atender a região. O Governo do Estado, por meio de seus representantes, garantiu que atenderá as demandas dos parlamentares.

De acordo com o presidente da União dos Vereadores do Vale do Araguaia (UVVAET), Cleber Cavalcante, presente no encontro, a região é uma das que mais tem assentamentos no Estado. E com as chuvas intensas dos últimos dias, muitos estão praticamente isolados.

“Nosso objetivo, nessa visita, foi pedir o apoio da Ageto, sobretudo para essas comunidades, que estão em situação muito difícil por causa das estradas, muitas delas destruídas pelas chuvas”, explicou.

Outra reivindicação dos parlamentares é a manutenção das rodovias, com ênfase para o trecho da TO-080, entre Dois Irmãos e Araguacema, onde os motoristas sofrem com os buracos na pista.

“As pessoas que dependem desta e de outras rodovias da nossa região trafegam com muitas dificuldades. Em muitos trechos, para desviar seu veículo dos buracos são obrigadas dirigir pela contramão, colocando em risco sua vida e a de outros motoristas, que vem em sentido contrário”, concluiu Cavalcante, acrescentando que espera celeridade do Executivo estadual no atendimento às demandas apresentadas.

Além de Cavalcante, vereador de Caseara, participaram do encontro, parlamentares de Paraíso, Nova Rosalândia, Chapada de Areia, Abreulândia, Marianópolis, Dois Irmãos e Divinópolis.