Os vereadores do PSB de Gurupi, André Caixeta e Valdônio Rodrigues, após serem questionados pelo portal Atitude, afirmam que não foram convidados pelo presidente da sigla no estado, Carlos Amastha, para uma reunião do partido que aconteceu recentemente em Gurupi.

por Régis Caio

Segundo apurado, a reunião que aconteceu em Gurupi teve a presença do presidente Carlos Amastha, do presidente metropolitano do PSB, Tiago Andrino, do Presidente do Diretório Municipal de Gurupi, Gutierres Torquato, do ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira além do grupo ligado ao empresário Oswaldo Sitval. Na pauta, foram debatidos sobre os rumos do partido e cenário político para 2022.

O vereador André Caixeta (PSB) que está no segundo mandato disse que não foi convidado para a reunião. “Infelizmente tenho acompanhado as reuniões e as visitas do nosso presidente estadual aqui em Gurupi só através da imprensa. A última vez que fui procurado foi antes do processo eleitoral de 2020, de lá pra cá, fomos esquecidos. O PSB em Gurupi já foi grande e atualmente não tem valorizado os verdadeiros mandatários escolhidos pelo povo”, disse André.

Já Valdônio Rodrigues, que está no seu terceiro mandato e é cotado para disputar uma vaga de deputado estadual, declarou que não soube do teor da reunião. “Não posso passar as informações deste encontro porque não participei. O presidente estadual Carlos Amastha tem vindo a cidade e não faz questão de convidar membros com mandato e que ajudaram os mesmos nas eleições em que foram candidatos anteriormente. Não aprovo a forma que o presidente conduz o PSB em Gurupi, pois o mesmo em vez de somar trazendo outras pessoas para fortalecer o partido, faz questão é de desmontar para fazer outro grupo”, relatou.