Vereadores do Avante defendem aproximação da Câmara de Gurupi com o cidadão

Mesmo fazendo parte da base do Executivo municipal que tem maioria na Câmara, os candidatos a vereador do AVANTE mostram inconformados como o modelo de gestão adotado pelo Poder Legislativo gurupiense que nos últimos anos se afastou da comunidade.

por Redação

Os 17 candidatos do Avante mostram que estão unidos e com a proposta de virar o jogo da representatividade da casa do povo que tem contado com pouca participação popular nas Sessões. Para isso o grupo de vereador do Avente se uniram e começarão a partir do dia 04 de novembro a primeira reunião que acontecerá às 19hs na Rua L 2, equina com Rua 17 do Setor Altos dos Butitis, na região Leste da cidade.

Conforme nota emitida pelo grupo, a intenção é propor a composição de uma Câmara de Vereadores que tenha em primeiro plano representar a população em suas várias demandas, desde a fiscalização do dinheiro público a elaboração e votação de projetos que atenda a coletividade.

O partido comandado presidente Raimundo Feitosa e a sua secretária Joelma Guedes, defende que o vereador é o político mais próximo das pessoas, e tem como uma das prerrogativas conhecer os sentimentos e necessidades dos moradores da cidade. Em nota o partido cita ainda os versos do poeta o “artista tem que ir onde povo está” e assim os candidatos do AVANTE se apossam dos versos do poeta”.

Depois de ouvir a comunidade, cada um dos 17 candidatos terão a oportunidade, por meio de sorteio, o tempo de três minutos para apresentar ao eleitor suas propostas no projeto que tem o tema: “Por uma Câmara Municipal perto da população”