Por Wesley Silas

Ao contrário do que propôs o vereador Ivanilson Marinho o mandato de presidente da Câmara continuará por dois anos. Na quarta-feira passada, Ivanilson apresentou uma proposta de mudança na Lei Orgânica do município para reduzir o mandato de presidente da Câmara de 02 anos para um ano. Outra proposta sugeriu a escolha da Mesa Diretora fosse escolhida numa eleição posterior à eleição da presidência, o que não acontecerá.

Valdônio Rodrigues já foi presidente da Câmara no biênio 2017-2018 e foi o idealizador do Fundo Especial da Câmara e conseguiu depositar no dois anos o valor de R$ 2.369.266,44 para construção do prédio da Câmara na área no Park Filó Moreira que ele recebeu da Superintendência de Patrimônio da União (SPU), e, em seguida, o então presidente da Câmara, Wendel Gomides, licitou a obra avaliada em R$ 7 milhões e, até então, não foi concluída.